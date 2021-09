Clizia Incorvaia: “Gravidanza? E’ stata durissima”, la confessione intima (Di martedì 21 settembre 2021) Clizia Incorvaia in dolce attesa confessa: “E’ stata durissima ma per una giusta causa!” Ormai da diverse settimane, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip, hanno annunciato che diventeranno genitori. L’ex gieffina nelle scorse ore ha risposto ai suoi numerosi fan a delle domande relative a questa sua seconda Gravidanza, visto che è già mamma della primogenita Nina avuta dall’ex compagno Francesco Sarcina. L’influencer siciliana quando uno dei tanti utenti della rete le ha domandato in che modo ha vissuto i primi tre mesi, ha scritto queste parole dopo aver confessato di essersi sentita molto male: “E’ stata durissima ma per una giusta causa!! Anzi per un motivo speciale e ... Leggi su cityroma (Di martedì 21 settembre 2021)in dolce attesa confessa: “E’ma per una giusta causa!” Ormai da diverse settimane,e Paolo Ciavarro che si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip, hanno annunciato che diventeranno genitori. L’ex gieffina nelle scorse ore ha risposto ai suoi numerosi fan a delle domande relative a questa sua seconda, visto che è già mamma della primogenita Nina avuta dall’ex compagno Francesco Sarcina. L’influencer siciliana quando uno dei tanti utenti della rete le ha domandato in che modo ha vissuto i primi tre mesi, ha scritto queste parole dopo aver confessato di essersi sentita molto male: “E’ma per una giusta causa!! Anzi per un motivo speciale e ...

lasagnacarbo : #gfvip Sophie mi sa di Clizia Incorvaia gate 2.0 - cryingwsel_ : Clizia Incorvaia was robbed da quel reality demmerda, tanto era solo uno scivolone no? leggo cose in tl e non posso tacere. - spinadorsale : carina clizia incorvaia che ci riprova al #gfvip - sogniciavarrini : RT @sogniciavarrini: In questo articolo parlano di Cli e Paolo alla sfilata ?? - lvnthelazysong : Cosa ci fa Clizia Incorvaia a XFactor? #XF2021 -