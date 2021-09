Brunetta: “Ho votato convintamente sì alla fiducia del decreto Green Pass” (Di martedì 21 settembre 2021) ROMA – “Uno strumento di libertà e responsabilità, una storia di successo: l’Italia è vicina all’80% di popolazione protetta, confidiamo che con questa “spinta gentile” la quota salirà ancora. Per questo, oggi a Montecitorio, ho votato convintamente sì alla fiducia del decreto Green Pass”. Lo afferma sui suoi canali social il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, Renato Brunetta. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 21 settembre 2021) ROMA – “Uno strumento di libertà e responsabilità, una storia di successo: l’Italia è vicina all’80% di popolazione protetta, confidiamo che con questa “spinta gentile” la quota salirà ancora. Per questo, oggi a Montecitorio, hosìdel”. Lo afferma sui suoi canali social il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, Renato. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

GPerenne : RT @nonexpedit: @info_tornato Ha votato Irene Tinagli, che a me non dispiaceva affatto qualche anno fa. Ma poi un po' tutti sono scivolati… - nonexpedit : @info_tornato Ha votato Irene Tinagli, che a me non dispiaceva affatto qualche anno fa. Ma poi un po' tutti sono sc… - fiordisale : Chissà quanti erano coscienti di questo rischio quando fu votato jobsact Secondo me se questa legge l’avesse propo… - obelix60919363 : @MassimGiannini @LaStampa È votato all’unanimità dal CDM, draghi è sostenuto da tutti in parlamento, tranne meloni.… - LukeDuke1268 : RT @misticluke: #Draghi V@FF@NC@L@; #Speranza V@FF@NC@L@; #Brunetta V@FF@NC@L@, #Ministri tutti #V@FF@NC@L@, #Parlamentari che avete votato… -