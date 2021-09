Berlusconi: "L'Ue è una necessità ma sia autonoma dagli Stati Uniti" (Di martedì 21 settembre 2021) 'Ferma restando l'alleanza con gli Stati Uniti, l'Europa deve dotarsi di una propria politica estera e di un proprio esercito, basando questa maggiore integrazione europea sui propri valori fondanti, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) 'Ferma restando l'alleanza con gli, l'Europa deve dotarsi di una propria politica estera e di un proprio esercito, basando questa maggiore integrazione europea sui propri valori fondanti, ...

Advertising

forza_italia : La decisione di sottoporre il presidente Silvio @Berlusconi a perizia psichiatrica è grottesca e inaccettabile, en… - ilriformista : La #periziapsichiatrica per #Berlusconi è una decisione senza precedenti che arriva al culmine di un processo insen… - simonebaldelli : Vi immaginate quanti siano per una sola persona 90 processi giudiziari, con 3800 udienze? Alla media di una udienza… - MaurizioTorchi2 : RT @GAngrilli: #Berlusconi dopo aver messo tivù e partito a disposizione del governo #Draghi, viene richiesto per una bella perizia psichia… - parigi62 : RT @gasparripdl: La cabina basterà? Ecco il lenzuolo elettorale. Ma è facile: il candidato del centrodestra @EnricoMichetti è il primo in a… -