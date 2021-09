Serie B, oggi continua la 5a giornata. Il programma completo (Di martedì 21 settembre 2021) Un 2-2 con polemiche nel finale tra Frosinone e Brescia ha aperto la 5a giornata di Serie BKT 2021-22. oggi si prosegue, ecco il programma completo: LUNEDI’ 20 SETTEMBRE Frosinone-Brescia 2-2 MARTEDI’ 21 SETTEMBRE18:00 Alessandria-Ascoli 18:00 Benevento-Cittadella 20:30 Cosenza-Como 20:30 Crotone-Lecce 20:30 Pisa-Monza 20:30 Pordenone-Reggina 20:30 Spal-L.R. Vicenza MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE18:00 Ternana-Parma 20:30 Cremonese-Perugia Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Un 2-2 con polemiche nel finale tra Frosinone e Brescia ha aperto la 5adiBKT 2021-22.si prosegue, ecco il: LUNEDI’ 20 SETTEMBRE Frosinone-Brescia 2-2 MARTEDI’ 21 SETTEMBRE18:00 Alessandria-Ascoli 18:00 Benevento-Cittadella 20:30 Cosenza-Como 20:30 Crotone-Lecce 20:30 Pisa-Monza 20:30 Pordenone-Reggina 20:30 Spal-L.R. Vicenza MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE18:00 Ternana-Parma 20:30 Cremonese-Perugia Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

