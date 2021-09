Scuola: Mattarella, 'non è capitolo accessorio ma centrale in Pnrr' (Di lunedì 20 settembre 2021) Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) - Gli investimenti "doverosi" posti in essere per garantire l'inizio del nuovo anno scolastico "dovranno assumere continuità e prospettiva strategica, con il Piano nazionale di resilienza e ripartenza. Le risorse impiegate per avere una Scuola più moderna, per rendere più sicuri e funzionali gli edifici scolastici, per realizzarne di nuovi, per formare docenti preparati alle sfide di una società in trasformazione, sono l'investimento più intelligente e proficuo. La Scuola non è un capitolo accessorio, bensì è assolutamente centrale in un piano di ripartenza. Le conoscenze e la cultura delle giovani generazioni costituiscono il volano migliore per il domani di tutti noi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) - Gli investimenti "doverosi" posti in essere per garantire l'inizio del nuovo anno scolastico "dovranno assumere continuità e prospettiva strategica, con il Piano nazionale di resilienza e ripartenza. Le risorse impiegate per avere unapiù moderna, per rendere più sicuri e funzionali gli edifici scolastici, per realizzarne di nuovi, per formare docenti preparati alle sfide di una società in trasformazione, sono l'investimento più intelligente e proficuo. Lanon è un, bensì è assolutamentein un piano di ripartenza. Le conoscenze e la cultura delle giovani generazioni costituiscono il volano migliore per il domani di tutti noi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Pizzo C… - romanewseu : Spinazzola all’evento “Tutti a scuola”: “Sto recuperando, mancano due mesi”. Mattarella: “Contento che sia pronto a… - RaiNews : Il presidente della Repubblica inaugura l'anno scolastico 2021-2022: 'La ripartenza della scuola è il segno più evi… - ilmetropolitan : ???? #Scuola. #Mattarella: E’ #ossigeno per il #paese, suo funzionamento specchio #società - franzmakk : 'La scuola come potente antivirus'. Grazie al Presidente #Mattarella per la sua venuta in #Calabria. La cerimonia p… -