Scene da un matrimonio, Jessica Chastain: "Oscar Isaac cantava per me prima delle scene di sesso" (Di lunedì 20 settembre 2021) Jessica Chastain ha svelato il modo in cui Oscar Isaac la aiutava a combattere il nervosismo prima delle scene di sesso in scene da un matrimonio, da stasera su Sky e NOW. Jessica Chastain ha svelato che il collega Oscar Isaac cantava per lei per sciogliere la tensione prima di girare le scene di sesso per la serie HBO scene da un matrimonio.

