Quando Speranza ci faceva la morale sulla democrazia (Di lunedì 20 settembre 2021) Roberto Speranza, il ministro della Salute che più di tutti ha imposto il lockdown, nel suo libro scriveva: "Guai se un'emergenza sanitaria diventasse la scusa per una torsione antidemocratica” Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 settembre 2021) Roberto, il ministro della Salute che più di tutti ha imposto il lockdown, nel suo libro scriveva: "Guai se un'emergenza sanitaria diventasse la scusa per una torsione antidemocratica”

Reggio. Il liceo Campanella avvia l'anno scolastico all'insegna della "speranza" È iniziato all'insegna della speranza e della rinascita l'anno scolastico al liceo Tommaso Campanella di Reggio Calabria. Festa, quindi, al Liceo, che ha accolto gli oltre 1200 studenti. Particolare a ...

