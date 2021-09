Preghiera della sera del 20 Settembre 2021: “Questa sera toccami Signore” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Questa sera toccami Signore”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in Questa nostra giornata che giunge al termine. Con Questa semplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 20 settembre 2021) “”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto innostra giornata che giunge al termine. Consemplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Rvaticanaitalia : Nel gr delle ore 8. Dal #papa all’#Angelus una preghiera per le persone ingiustamente trattenute in paesi stranieri… - liacardinale1 : Un altro scritto della cara amica Marcella. Ha trascorso buona parte della sua vita nell'organizzazione di pellegri… - Costanz00242134 : @MorganilRamingo Grazie...della preghiera! Buonanotte!!!!! - Andrea37363329 : @elidani12 @GraziaLuna_ Povera piccola! Dirò una preghiera per te che Tu possa vivere un amore vero che magari è a… - LadyCaga8 : @FartFromAmerika La fine della Chiesa . Stavolta per tutti. È sempre bastata solo una preghiera e una croce. Il resto non serve -