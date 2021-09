Neres pronto a lasciare l’Ajax | tanti top club su di lui

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 settembre 2021) Nell’ultimo periodo, il minutaggio di Davidsembrerebbe lontano da quello dagli anni passati. Secondo As, il giocatore non è più al centro del progetto e l’ulteriore arrivo in rosa di giocatori, del calibro di Antony e Berghuis, non aiuta di certo. Ha commentato l’attuale situazione del giocatore, l’allenatore dei lancieri Erik ten Hag, come riportato da Voetbal International: “Si allena in modo eccellente e quando gioca fa un ottimo lavoro. David è un grande giocatore. Può giocare un ruolo determinante nella squadra e aumentare la competizione interna. Gli ho spiegato che non è certo che sarà il dodicesimo uomo. Dopo essere stato una star, però, dovrà guadagnarsi ogni minuto“.ha ancora molte richieste in Europa e un contratto in scadenza nel 2023. Quest’ultimo aspetto, nella prossima estate di mercato, potrebbe risultare un ...