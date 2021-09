“Lite tra due giocatori della Juventus” | il retroscena

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 settembre 2021) Stando a quanto riportato dal CorriereSera, la dinamica che ha portato al gol dell’1-1 del Milan avrebbe provocato malumori interni. Difatti, al momento del calcio d’angolo Szczesny avrebbe aggredito verbalmente il compagno di squadra Adrien Rabiot. L’errore di posizionamento del centrocampista francese ha generato, poi, il pareggio del Milan. La, continua il quotidiano, è successivamente proseguita negli spogliatoi, obbligando Massimiliano Allegri a non presentarsi all’intervista post gara. Probabile, dunque, che il tecnico abbia deciso di restare col gruppo in un momento così delicato, cercando di trovare la quadra per raddrizzare la stagione bianconera. POTREBBE INTERESSARTI: Calciatore aggredito brutalmente, arriva il videomessaggio di CR7 L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.