Jo Squillo ha intenzione di entrare nella casa del GF Vip con il burqa

(Di lunedì 20 settembre 2021) GF Vip: Joindosserà ilQuesta sera andrà in onda la seconda puntata del GF Vip che vedrà l’ingresso di una seconda parte di concorrenti. Tra essi anche Jo, carica per questa nuova avventura. La cantante prima di questo momento ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Qui ha spiegato che ha L'articolo proviene da Novella 2000.

AndyT_90 : L'intenzione di Jo Squillo sarà anche buona, ma questa storia dell'abito-burqa è un po' cringe Parlare al #gfvip… - Novella_2000 : Jo Squillo ha intenzione di entrare nella casa del #GFVip con il burqa - tranviadeseo : @theworstme6 @laura_emel Infatti conviene già scommettere su un'uscita precoce di Jo Squillo perché abbiamo intenzione di stannarla -

Novella 2000

... Ainett Stephens Francesca Cipriani Soleil Sorge Raffaella Fico JoKatia Ricciarelli Sophie ... Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l'. ...Joè entrata nella casa del Grande Fratello Vip, mentre ormai da mesi Sabrina Salerno (con ... Non è da meno Justine Mattera , che come tante altre 50enni non ha nessunadi cedere il ...Per la puntata di questa sera del GF Vip, quando farà il suo ingresso, Jo Squillo ha intenzione di indossare il burqa. Le sue parole ...Questa sera seconda puntata del GF Vip 6 e otto nuovi ingressi fra cui Jo Squillo, Giucas Casella, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni ...