Emmys Awards 2021 | i beauty look da copiare

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il ritorno ai red carpet in presenza porta con sé anche tante ispirazioni di look che le star ci regalano ogni volta. All’appena svoltasi cerimonia degli Emmy Awards 2021, all’Event Deck di Los Angeles, Kate Winslet ha vinto non solo per la serie tv «Omicidio a Easttown» su Sky, in cui ha interpretato il ruolo di Mare Sheehan (per il quale ha scelto di non truccarsi, di imbruttirsi e di portare avanti una piccola battaglia con il network affinché non le spianasse le rughe o la abbellisse sui poster promozionali) ma per uno stile senza tempo scelto per il tappeto rosso. Chic chignon creato da Renato Campora con prodotti L’Oréal Paris, accessoriato da tendrils che incorniciavano il volto, trucco con toni soft e neutri, labbra glossate e nude firmato dalla make-up artist Kate Lee: scelte da diva evergreen.