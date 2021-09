Durigon e il collaboratore che diventerà sottosegretario | Freni è bravo | garantisco io

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 settembre 2021) Claudioassicura al Foglio che “Federicoè molto: lo conosco da tempo e ha lavorato al mio fianco”. E quindi garantisce lei per lui? “Sì, ma attenzione: Federico è entrato nella Lega prima di me. E comunque non ne so nulla”, continua ancorache non è piùall’Economia, ma continua a saper far molto bene di conto. E’ veloce e furbo. Ti sorride, ti dà una pacca sulla spalla, poi svicola. In questo caso ha capito che l’avvicendamento pilotato in via XX Settembre rischia di creargli nuovi problemi. Altre polemiche, titolacci sui giornali. Vuole farsi sostituire da un, nominare un erede, gestire la cosa fra quattro mura. Peccato che non si tratti della proloco di Viterbo, ma di un posto di sottogoverno di un certo tipo: ministero ...