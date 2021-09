Covid, chi vaccina di più in Europa: il confronto con l'Italia. DATI (Di lunedì 20 settembre 2021) La campagna vaccinale prosegue nei vari Paesi, con differenze nell'andamento delle somministrazioni. Se si guarda al ciclo completo, prendendo come riferimento la percentuale sul totale della popolazione, la Spagna è arrivata al 77%. L'Italia è al 68%, mentre il Regno Unito al 65%. Intanto sono 2.407 i nuovi casi di coronavirus registrati nel nostro Paese il 20 settembre Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 settembre 2021) La campagnale prosegue nei vari Paesi, con differenze nell'andamento delle somministrazioni. Se si guarda al ciclo completo, prendendo come riferimento la percentuale sul totale della popolazione, la Spagna è arrivata al 77%. L'è al 68%, mentre il Regno Unito al 65%. Intanto sono 2.407 i nuovi casi di coronavirus registrati nel nostro Paese il 20 settembre

San Cataldo. Covid. Curva del contagio stabile. I positivi al momento sono 33. Ad oggi pertanto, alla luce dei dati forniti dall’Asp di Caltanissetta sono 33 i positivi di cui, di cui 32 in quarantena domiciliare, e uno ricoverato in malattie infettive. Nelle ultime ore a San Ca ...

