Atalanta | i convocati di Gasperini per il Sassuolo

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per la gara tra Atalanta e Sassuolo, in programma martedì 21 settembre alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Assenti Muriel e Hateboer, rientra De Roon. Ecco la lista completa: Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Demiral, Djimsiti, Gosens, Lovato, Maehle, Palomino, Pezzella, Toloi, Zappacosta, Scalvini. Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Pessina. Attaccanti: Ilicic, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Zapata.

