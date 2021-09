Ascolti TV | Domenica 19 Settembre 2021 Flop Cattelan 12 7% | Scherzi a Parte cala al 15 2% Vince la Pallavolo 15 8% | 19 6% nel post Amici 19 5% batte Domenica In 14 4-14 7% Toffanin 16%-13 8% meglio di Fialdini 13%

(Di lunedì 20 settembre 2021) AlessandroNella serata di ieri,19, su Rai1, dopo una presentazione di 2 minuti (3.610.000 – 16.16%), l’esordio di Alessandroalla guida di Da Grande – in onda dalle 21.32 alle 0.06 – ha conquistato 2.376.000 spettatori pari al 12.67% di share. Su Canale 5 la seconda puntata diha ottenuto un ascolto medio pari a 2.879.000 spettatori pari al 15.21% di share (Highlights di 3 minuti: 1.039.000 – 11.33%). Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato ...

