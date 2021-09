Ancelotti: “Napoli, due anni splendidi. Ho conosciuto una piazza stupenda. Vi dico la mia sullo scudetto” (Di lunedì 20 settembre 2021) Carlo Ancelotti ex allenatore del Napoli, ha parlato della sua esperienza in azzurro e della corsa scudetto in serie A. Ancelotti E IL Napoli Napoli, Carlo Ancelotti tecnico del Real Madrid, ai microfoni di di RadioRai, ospite di “Radio anch’io sport, parla della sua esperienza in azzurro e della lotta scudetto in serie A. “Cosa non ha funzionato al Napoli? Due anni professionali splendidi, ma so benissimo come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c’è sintonia tra società ed allenatore ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 settembre 2021) Carloex allenatore del, ha parlato della sua esperienza in azzurro e della corsain serie A.E IL, Carlotecnico del Real Madrid, ai microfoni di di RadioRai, ospite di “Radio anch’io sport, parla della sua esperienza in azzurro e della lottain serie A. “Cosa non ha funzionato al? Dueprofessionali, ma so benissimo come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c’è sintonia tra società ed allenatore ...

