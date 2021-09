Ridatemi mia moglie, Diego Abatantuono: “Vorrei un prequel per capire la passione di Renato per Giovanni” (Di domenica 19 settembre 2021) La video intervista ai comprimari di Ridatemi mia moglie, la serie disponibile su Sky e NOW il 13 e 20 settembre: Diego Abatantuono, Carla Signoris, Diana Del Bufalo e Alessandro Betti. Due sole puntate per Ridatemi mia moglie, la serie Sky Original disponibile sulla tv satellitare e su NOW il 13 e 20 settembre. Due come i suoi protagonisti Fabio De Luigi e Anita Caprioli, i membri della coppia in crisi che è cuore del racconto sviluppato da Alessandro Genovesi e Giovanni Bognetti. Attorno a loro, però, gravitano una serie di personaggi che si ritagliano il proprio spazio e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 settembre 2021) La video intervista ai comprimari dimia, la serie disponibile su Sky e NOW il 13 e 20 settembre:, Carla Signoris, Diana Del Bufalo e Alessandro Betti. Due sole puntate permia, la serie Sky Original disponibile sulla tv satellitare e su NOW il 13 e 20 settembre. Due come i suoi protagonisti Fabio De Luigi e Anita Caprioli, i membri della coppia in crisi che è cuore del racconto sviluppato da Alessandro Genovesi eBognetti. Attorno a loro, però, gravitano una serie di personaggi che si ritagliano il proprio spazio e ...

Advertising

Think_movies : “Ridatemi mia Moglie”: 1 milione di spettatori medi per la prima parte in una settimana, domani la seconda su Sky e… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ridatemi mia moglie, Diego Abatantuono: “Vorrei un prequel per capire la passione di Renato per Giovanni”… - thisideofpardis : odio tutti in classe mia porco dio ridatemi quella dell'anno scorso - statodelsud : Ridatemi Mia Moglie, grandi ascolti aspettando il secondo episodio - Pino__Merola : Ridatemi Mia Moglie, grandi ascolti aspettando il secondo episodio -

Ultime Notizie dalla rete : Ridatemi mia Ridatemi Mia Moglie, grandi ascolti aspettando il secondo episodio Dopo i successi al box office, si rivela vincente anche in TV l'accoppiata Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi , protagonista e regista (e co - sceneggiatore) di RIDATEMI MIA MOGLIE ( GUARDA LO SPECIALE ) , la miniserie Sky Original il cui primo episodio " disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW - ha totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di ...

Ridatemi mia moglie, recensione: il dramedy italiano sull'amore perso Ridatemi mia moglie è il nuovo lavoro nato dalla regia di Alessandro Genovesi, già autore di Può baciare lo sposo, 10 giorni senza mamma o Il peggior Natale della mia vita e altri titoli ancora, nei ...

Ridatemi Mia Moglie, grandi ascolti aspettando il secondo episodio Sky Tg24 Ridatemi mia moglie, Diego Abatantuono: “Vorrei un prequel per capire la passione di Renato per Giovanni” La video intervista ai comprimari di Ridatemi mia moglie, la serie disponibile su Sky e NOW il 13 e 20 settembre: Diego Abatantuono, Carla Signoris, Diana Del Bufalo e Alessandro Betti. Due sole punta ...

Ridatemi Mia Moglie, grandi ascolti aspettando il secondo episodio Il primo episodio della miniserie Sky Original ha totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di spettatori medi (dato comprensivo di Primissime). Il secondo debutterà domani, lunedì 20 settembre alle ...

Dopo i successi al box office, si rivela vincente anche in TV l'accoppiata Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi , protagonista e regista (e co - sceneggiatore) diMOGLIE ( GUARDA LO SPECIALE ) , la miniserie Sky Original il cui primo episodio " disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW - ha totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di ...moglie è il nuovo lavoro nato dalla regia di Alessandro Genovesi, già autore di Può baciare lo sposo, 10 giorni senza mamma o Il peggior Natale dellavita e altri titoli ancora, nei ...La video intervista ai comprimari di Ridatemi mia moglie, la serie disponibile su Sky e NOW il 13 e 20 settembre: Diego Abatantuono, Carla Signoris, Diana Del Bufalo e Alessandro Betti. Due sole punta ...Il primo episodio della miniserie Sky Original ha totalizzato in pochi giorni quasi 1 milione di spettatori medi (dato comprensivo di Primissime). Il secondo debutterà domani, lunedì 20 settembre alle ...