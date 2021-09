Mourinho | «Possiamo migliorare | aspetto notizie per Vina e Mkhitaryan»

(Di domenica 19 settembre 2021)non si fida. “Facile dire che giovedì siamo stati perfetti. Analizziamo tutte le partite e i problemi che abbiamo avuto. Da questo punto di vistafare meglio, non nel risultato ma nella qualità del gioco e nella fase difensiva”. Lo ha detto Jose– allenatore della Roma – parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona in campionato. Sulle condizioni diha detto: “Hanno entrambi piccoli problemi ma con la qualità dello staff medico misempre cose positive, per questo ...

vuole di più dalla sua Roma: "Sarebbe facile dire che contro il CSKA Sofia siamo stati perfetti. In realtàfare meglio, non nel risultato ma nella qualità del gioco e nella fase ...Doveripartirà con Abraham al centro dell'attacco, Pellegrini alle sue spalle, Zaniolo a ... Anche se poi Mou non si accontenta e ieri lo ha anche ribadito: "fare meglio a livello di ...Nuovo ribaltone di mercato in casa Roma, continuano a cambiare i piani di Tiago Pinto. La pista più calda ora torna ad essere portoghese ...Sei su sei. Tre in Europa, tre in Serie A. È lo score della Roma dopo poco meno di un mese di partite ufficiali, un percorso netto che ...