Juventus-Milan 1-1, il commento: la Juve manca il raddoppio e Rebic non perdona (Di domenica 19 settembre 2021) Il match Buon primo tempo per la Juve, che impiega pochi minuti prima di prendere le giuste misure ai rossoneri e trovare il gol del vantaggio con Dybala e Morata, che mettono a segno rispettivamente assist e gol. In generale molto più pericolosa la Juventus e attenta e ordinata in fase difensiva. Nel secondo tempo i bianconeri provano a controllare il match, senza cercare troppo il gol del raddoppio, ma cercando di stare attenti a non prenderlo. Purtroppo per loro, basta un calcio d’angolo evitabile e una disattenzione di Rabiot, per vedere il Milan pareggiare una gara che sembrava sotto ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 19 settembre 2021) Il match Buon primo tempo per la, che impiega pochi minuti prima di prendere le giuste misure ai rossoneri e trovare il gol del vantaggio con Dybala e Morata, che mettono a segno rispettivamente assist e gol. In generale molto più pericolosa lae attenta e ordinata in fase difensiva. Nel secondo tempo i bianconeri provano a controllare il match, senza cercare troppo il gol del, ma cercando di stare attenti a non prenderlo. Purtroppo per loro, basta un calcio d’angolo evitabile e una disattenzione di Rabiot, per vedere ilpareggiare una gara che sembrava sotto ...

