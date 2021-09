(Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set (Adnkronos) - "Secondoil governo costringendo i non vaccinati ai tamponi, fa pagare per lavorare. Il vaccino è gratuito. L'azienda non chiude ed i lavoratori non rischiano. La tutela del posto die ladei luoghi disono conquiste sindacali, non sconfitte". Lo scrive su Twitter Davide, presidente dei senatori di Iv.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Faraone, 'Landini? Vaccini gratis, sicurezza lavoro non è una sconfitta'... - Roger85674604 : @ivanscalfarotto @davidefaraone Nessuna solidarietà . Faraone dice CAZZATE. La letalità del COVID è 0.01%. Il vostr… - AdoroilGenio : ADORO IL GENIO - COMICITÀ EGGITTA Ricordate La Bibbia? Ricordate l'Esodo? Ricordate #Ramsete? Ricordate le 10 piag… - zazoomblog : Covid: Scalfarotto solidarietà a Faraone green pass salva vite ed economia - #Covid: #Scalfarotto #solidarietà - TV7Benevento : Covid: Bernini, 'solidarietà a Faraone, avanti senza paura'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Faraone

SassariNotizie.com

"Le minacce di morte rivolte ieri a Renzi e oggi avanno combattute non limitandosi a parole di solidarietà ma con atti concreti. Se l'odio deborda viene spazzata via la politica. Combattere l'odio è una priorità per ogni partito'. Lo dice il ...'Solidarietà a Davideminacciato da facinorosi no - vax per aver detto semplicemente la verità. Il green pass obbligatorio salva le vite e tutela la libertà e l'economia'. Così Ivan Scalfarotto di Iv su twitter.Roma, 19 set (Adnkronos) - "Secondo Landini il governo costringendo i non vaccinati ai tamponi, fa pagare per lavorare. Il vaccino è gratuito. L'azienda non chiude ed i lavoratori non rischiano. La tu ...Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Solidarietà al presidente Faraone vittima dello squadrismo no vax sui social per aver difeso vaccino e Green Pass. Andiamo avanti insieme, senza esitazioni e senza paura, ...