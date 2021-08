Zhang, dalla festa agli insulti. Londra chiama anche Lautaro (Di lunedì 9 agosto 2021) Dopo Lukaku al Chelsea, ecco l'offerta del Tottenham per l'argentino: la smobilitazione non è ancora finita Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 agosto 2021) Dopo Lukaku al Chelsea, ecco l'offerta del Tottenham per l'argentino: la smobilitazione non è ancora finita

JohnLemon_1908 : @InterCM16 solo io non ho voglia di parlare di sostituti? capisco che bisogna andare avanti, ma la delusione di ave… - Lexo_B : @Inter Zhang sei un uomo di merda! Vendi l'inter e tornatene nella fogna cinese dalla quale sei venuto. Non mettere… - RussianMike31 : @padamma11 @Agato_Agato Va che se c'è qualcuno che vuol far sparire l'Inter è Zhang, non i media che son rimasti so… - infoitsport : Parma-Inter, dalla Curva Nord striscioni di sostegno. Cori contro Zhang - davide97178456 : RT @Pistogolblasta2: #Lukaku: 'Presidente Zhang vorrei rimanere all'#Inter però se lei riesce ad attraversare in salto un cerchio tenuto fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Zhang dalla Zhang, dalla festa agli insulti. Londra chiama anche Lautaro ... è che nonostante le due cessioni sanguinose (Hakimi e Lukaku), estinti i debiti con i club precedenti, la cifra a disposizione della cassa è inferiore ai 100 milioni pretesi dal presidente Zhang, ...

Inter, i tifosi si consolano ma la rabbia resta E a ribadirlo arriva anche il terzo striscione: ' Zhang the time is over '. Inter, i complimenti ... Pensate bene a come spendere i soldi che ricaverete dalla cessione Lukaku'. SPORTEVAI - 08 - 08 - ...

Zhang, dalla festa agli insulti. Londra chiama anche Lautaro ilGiornale.it Inter, Severgnini attacca Zhang: “Hai una Ferrari e…” Severgnini critica apertamente le scelte dell'Inter degli ultimi tempi e non tende a nasconderlo: le sue parole sono inequivocabili.

Corsport - I peccati veniali e mortali di Marotta Dalle pagine del Corriere, Zazzaroni analizza la situazione dell'Inter ascrivendo a Marotta le colpe di un ridimensionamento generale che è sotto gli occhi di tutti. Il primo dei ...

