Temptation Island: Luciano Punzo è gay? La verità dell’amico (Di lunedì 9 agosto 2021) Dalla fine di Temptation Island è iniziata a circolare, insistentemente, una voce sul fatto che Luciano Punzo, fidanzato di Manuela Carriero, sia gay. Scopriamo i dettagli in merito e le ultime dichiarazioni di uno dei suoi amici… Leggi anche: Matrimonio Claudia e Ste: due ex danno una comunicazione importante Luciano di Temptation Island è gay? Luciano Punzo, tentatore... Leggi su donnapop (Di lunedì 9 agosto 2021) Dalla fine diè iniziata a circolare, insistentemente, una voce sul fatto che, fidanzato di Manuela Carriero, sia. Scopriamo i dettagli in merito e le ultime dichiarazioni di uno dei suoi amici… Leggi anche: Matrimonio Claudia e Ste: due ex danno una comunicazione importantedi, tentatore...

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: Si sono rivisti dopo essersi lasciati al falò di Temptation Island. La reazione di Federica Cleo non si fa attendere. https://… - fanpage : Si sono rivisti dopo essersi lasciati al falò di Temptation Island. La reazione di Federica Cleo non si fa attender… - Liliwhities : RT @michelaa601: no vabbè Tommaso di Temptation island che in diretta di Urtis dice che gli scrivono “sei l’erede di Tommaso Zorzi” e Giaco… - ZambucoGiusy : RT @michelaa601: no vabbè Tommaso di Temptation island che in diretta di Urtis dice che gli scrivono “sei l’erede di Tommaso Zorzi” e Giaco… - ElveAngelic : @bercri72 Dopo il matrimonio Ii mandiamo a temptation island?? -