Roma, minimarket nel mirino dei controlli: tre attività sanzionate. Per una è scattata la chiusura (Di lunedì 9 agosto 2021) I controlli all’interno dei minimarket sul territorio proseguono costanti: soprattutto quando i gestori o i negozi sono recidivi al non rispettare la legge. Proprio su questa scia ieri ben 3 attività sono state sanzionate e una di queste chiuse. Cinecittà: chiuso minimarket Lo scorso 20 luglio, dei passanti avevano segnalato una violenta lite all’interno di un minimarket. Nell’occasione erano intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che, sul posto, una volta sedata la lite – generata dall’eccessivo consumo di alcool – e identificati gli uomini, avevano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 agosto 2021) Iall’interno deisul territorio proseguono costanti: soprattutto quando i gestori o i negozi sono recidivi al non rispettare la legge. Proprio su questa scia ieri ben 3sono statee una di queste chiuse. Cinecittà: chiusoLo scorso 20 luglio, dei passanti avevano segnalato una violenta lite all’interno di un. Nell’occasione erano intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile diche, sul posto, una volta sedata la lite – generata dall’eccessivo consumo di alcool – e identificati gli uomini, avevano ...

