Paura a Sarno: brucia un capannone, corrono i vigili del fuoco (Di lunedì 9 agosto 2021) Un vasto incendio, ieri sera, è divampato nell'Agro, a Sarno . Le fiamme estese a 2300 metri quadrati di capannone destinato alla produzione di bottiglie di plastica, ha minacciato anche una vicina ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 9 agosto 2021) Un vasto incendio, ieri sera, è divampato nell'Agro, a. Le fiamme estese a 2300 metri quadrati didestinato alla produzione di bottiglie di plastica, ha minacciato anche una vicina ...

Advertising

ottopagine : Paura a Sarno: capannone in fiamme nella zona industriale #Sarno - salernotoday : Paura a Sarno: brucia un capannone, corrono i vigili del fuoco - vale_sarno : RT @AnnaOsnato: 5 giorni di isolamento per chi proviene dal Regno Unito per paura della variante Delta. Intanto, la variante Delta: https:/… -