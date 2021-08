Advertising

Adnkronos : Lutto a #MasterChef, è morta #AnnaMartelli. Aveva partecipato all’ottava edizione. - BinaryOptionEU : RT 'Lutto a #MasterChef, è morta #AnnaMartelli. Aveva partecipato all’ottava edizione. - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: Lutto a #MasterChef, è morta #AnnaMartelli. Aveva partecipato all’ottava edizione. - donyp00288476 : RT @Adnkronos: Lutto a #MasterChef, è morta #AnnaMartelli. Aveva partecipato all’ottava edizione. - infoitcultura : Lutto a Masterchef: morta Anna Martelli, ecco la sua storia -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Masterchef

Anna Martelli è morta: ilL'ex concorrente diAnna Martelli è scomparsa a 74 anni per cause ignote . A dare l'annuncio della sua scomparsa sono stati proprio i canali ufficiali del ...Torino -Italia: è morta Anna Martelli , concorrente nell'ottava edizione del cooking talent show. La donna, 74 anni, di Precetto Torinese (Torino) si era fatta amare moltissimo nel ...Lutto per la trasmissione di Sky Uno Masterchef, una delle storiche concorrenti della trasmissione, Anna Martelli, è venuta a mancare ...L’ex concorrente di MasterChef Anna Martelli è scomparsa a 74 anni per cause ignote. A dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati proprio i canali ufficiali del famoso cooking show a cui la donna ...