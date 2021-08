Guardare il mondo dallo stesso cuscino: intervista a Lia Quartapelle (Di lunedì 9 agosto 2021) Lavora dal primo mattino fino a notte fonda, sei giorni su sette. Di recente è stata promotrice della mozione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, approvata in Senato e alla Camera, fa parte della commissione d’inchiesta su Giulio Regeni, si è occupata delle elezioni nella Bielorussia corrotta di Lukashenko, della Turchia illiberale di Erdogan e dell’Ungheria omofoba di Orbán. Se avanza tempo la trovi in viale Padova, a Milano, a raccogliere firme per i medici di base che mancano. La politica è la sua passione, c’è solo una persona che può fermarla: Claudio Martelli. «Quando torno a casa la sera abbiamo un tacito patto: il cellulare si dimentica. Se mi vede con lo smartphone in mano, me lo lancia dalla finestra». La deputata Lia Quartapelle, capogruppo Pd nella Commissione Esteri, e l’ex delfino di Craxi, ex segretario del Partito Socialista, ex ministro della Giustizia, stanno insieme da qualche anno. Di lei, 38 anni – voce delle donne del Pd che parlano di inclusività, parità, sostenibilità – e di lui, 77 – icona della Prima Repubblica –, i giornali hanno scritto che si sono sposati a Tel Aviv un anno e mezzo fa. «Ma le dico una cosa che non sa nessuno». Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 agosto 2021) Lavora dal primo mattino fino a notte fonda, sei giorni su sette. Di recente è stata promotrice della mozione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, approvata in Senato e alla Camera, fa parte della commissione d’inchiesta su Giulio Regeni, si è occupata delle elezioni nella Bielorussia corrotta di Lukashenko, della Turchia illiberale di Erdogan e dell’Ungheria omofoba di Orbán. Se avanza tempo la trovi in viale Padova, a Milano, a raccogliere firme per i medici di base che mancano. La politica è la sua passione, c’è solo una persona che può fermarla: Claudio Martelli. «Quando torno a casa la sera abbiamo un tacito patto: il cellulare si dimentica. Se mi vede con lo smartphone in mano, me lo lancia dalla finestra». La deputata Lia Quartapelle, capogruppo Pd nella Commissione Esteri, e l’ex delfino di Craxi, ex segretario del Partito Socialista, ex ministro della Giustizia, stanno insieme da qualche anno. Di lei, 38 anni – voce delle donne del Pd che parlano di inclusività, parità, sostenibilità – e di lui, 77 – icona della Prima Repubblica –, i giornali hanno scritto che si sono sposati a Tel Aviv un anno e mezzo fa. «Ma le dico una cosa che non sa nessuno».

