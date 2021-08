Edoardo Sforna ucciso per errore 10 anni fa a Roma | i genitori | ' L' assassino di nostro figlio ancora a piede libero | potrebbe uccidere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Edoardo Sforna

leggo.it

E' lo strazio, ai microfoni di Leggo durante , dei genitori di, un giovane appena diciottenne attivo nel volontariato, ucciso con un colpo di pistola davanti alla pizzeria dove ...Per Leggo - Omicidio. Un giallo lungo 10 anni. Servizio di Emilio Orlando - Video di Paolo Pirrocco/Ag. ToiatiUn uomo di 34 anni è stato ucciso a coltellate domenica poco dopo le 13.00 a Bergamo, in via Novelli non lontano dalla ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...