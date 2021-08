Afghanistan: tre città in mano ai talebani (Di lunedì 9 agosto 2021) I talebani hanno stretto la loro presa sull’Afghanistan settentrionale, espugnando tre capoluoghi di provincia, tra cui la seconda città del Paese, Kunduz, nella grande offensiva che l’esercito sembra incapace di fermare. Le città di Sar-e-Pul e di Kunduz, due capoluoghi di provincia nell’Afghanistan settentrionale, sono cadute nelle mani dei talebani a poche ore di distanza una dall’altra. Lo hanno confermato funzionari delle due città, parlando di intensi combattimenti tra gli insorti e le forze locali. I talebani hanno conquistato anche Taloqan, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 agosto 2021) Ihanno stretto la loro presa sull’settentrionale, espugnando tre capoluoghi di provincia, tra cui la secondadel Paese, Kunduz, nella grande offensiva che l’esercito sembra incapace di fermare. Ledi Sar-e-Pul e di Kunduz, due capoluoghi di provincia nell’settentrionale, sono cadute nelle mani deia poche ore di distanza una dall’altra. Lo hanno confermato funzionari delle due, parlando di intensi combattimenti tra gli insorti e le forze locali. Ihanno conquistato anche Taloqan, il ...

