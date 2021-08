“Voyager Station” | il primo hotel orbitante a gravità artificiale

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 8 agosto 2021) Questa immensa ruota spaziale, si chiamerà "" e sarà ilspaziale nell'orbita bassa terrestre, destinato a ospitare turisti per un nuovo capitolo della cosiddetta Space economy, cioé lo sfruttamento dello Spazio a scopi commerciali, anche turistici. La costruirà, direttamente in orbita, la Gateway Foundation tramite la Orbital Assembly Corporation e sarà ruotante per garantire unadi circa 0,2 G, più o meno quella che c'è sulla Luna. Non a caso l'spaziale ricorderà la base del film "2001, odissea nello Spazio" alla quale ...