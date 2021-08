Visualizza una volta, come inviare foto e video che scompaiono su Whatsapp (Di domenica 8 agosto 2021) Visualizza una volta è una nuova funzione dell’app di messaggistica istantanea e ora, in questa guida, scoprirai come inviare foto e video che scompaiono su Whatsapp. Whatsapp ha introdotto questa nuova funzionalità per la sua app mobile che mira a imitare Snapchat. Mentre i messaggi che scompaiono sulla piattaforma durano almeno sette giorni, Whatsapp ha aggiunto una nuova funzione Visualizza una sola volta per foto e video disponibile ... Leggi su pantareinews (Di domenica 8 agosto 2021)unaè una nuova funzione dell’app di messaggistica istantanea e ora, in questa guida, scopriraichesuha introdotto questa nuova funzionalità per la sua app mobile che mira a imitare Snapchat. Mentre i messaggi chesulla piattaforma durano almeno sette giorni,ha aggiunto una nuova funzioneuna solaperdisponibile ...

