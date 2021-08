Variante Delta a Roma, preoccupa la situazione negli ospedali: ‘Ricoverati soprattutto 30enni non vaccinati’ (Di domenica 8 agosto 2021) Sembra non preoccupare la situazione sul fronte Coronavirus nel Lazio: stando al bollettino di ieri, i casi positivi sono in diminuzione, così come i ricoveri e le terapie intensive. L’Rt, ha spiegato l’assessore D’Amato, è in calo, l’incidenza è costante, la Variante Delta sembra arrestarsi e la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Ma è proprio questo il punto. negli ospedali della Regione non ci sono più ultra 80enni e pazienti fragili, ma giovani, alcuni senza malattie pregresse. Variante Delta a Roma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) Sembra nonre lasul fronte Coronavirus nel Lazio: stando al bollettino di ieri, i casi positivi sono in diminuzione, così come i ricoveri e le terapie intensive. L’Rt, ha spiegato l’assessore D’Amato, è in calo, l’incidenza è costante, lasembra arrestarsi e la pressione sulla reteera rimane bassa. Ma è proprio questo il punto.della Regione non ci sono più ultra 80enni e pazienti fragili, ma giovani, alcuni senza malattie pregresse., ...

