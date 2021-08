Un centinaio di persone alla festa con dj set: circolo chiuso e titolari multati (Di domenica 8 agosto 2021) Controlli antiassembramento nel ravennate. Sabato sera la Polizia locale di Ravenna è intervenuta in un circolo di Lido di Savio, dove era in un corso una festa con tanto di dj set e alla quale ... Leggi su ravennatoday (Di domenica 8 agosto 2021) Controlli antiassembramento nel ravennate. Sabato sera la Polizia locale di Ravenna è intervenuta in undi Lido di Savio, dove era in un corso unacon tanto di dj set equale ...

Ultime Notizie dalla rete : centinaio persone Un centinaio di persone alla festa con dj set: circolo chiuso e titolari multati Sabato sera la Polizia locale di Ravenna è intervenuta in un circolo di Lido di Savio, dove era in un corso una festa con tanto di dj set e alla quale avevano preso parte un centinaio di persone. ...

Variante Delta, la mappa dei cluster delle vacanze: agosto non è Covid free ... fino ai più ordinati viaggi parrocchiali in Val d'Aosta che fanno correre il virus nell'intera comitiva e costringono un centinaio di persone alla quarantena. Questa estate il Covid sta colpendo nei ...

Centinaia a Varsavia protestano contro la repressione in Bielorussia

In centina a Varsavia nella giornata di oggi domenica 8 agosto per protestare contro il regime attualemente attivo in Bielorussia ...

Alla manifestazione no-green pass con un cutter, denunciata Una manifestante, italiana di 46 anni tra le promotrici del corteo non autorizzato, è stata denunciata dalla polizia e ha ricevuto un foglio di via della durata di tre anni. I poliziotti l'hanno contr ...

