Se Enrico Letta perde a Siena | per il centrosinistra sono guai | Roberto Formigoni | scenario e profezia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 agosto 2021) Il 3 agosto è iniziato il semestre bianco, cioè il periodo nel quale il Presidente della Repubblica non può più sciogliere le Camere e mandare gli italiani al voto, qualunque crisi accada. E allora? Cidue scuole di pensiero su quello che potrebbe succedere. La prima ipotizza che i partiti aumenteranno la loro conflittualità, le richieste inaccettabili per gli alleati, insomma che si rimpiangerà il fatto di non poter indire le elezioni. Non appartengo a questa scuola per diversi motivi, il primo è che abbiamo un Presidente del Consiglio che ha largamente dimostrato di saper ascoltare tutti e poi di imporre la sua decisione, che in genere è la più saggia. ...