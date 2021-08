Principessa Diana | spunta il racconto schock | “La sera in cui è morta…”

(Di domenica 8 agosto 2021)unshock sulla morte della, compianta e discussa ex-moglie di Carlo; i dettagli sullain cui è morta. La Royal Family britannica non ha attraversato un bel periodo in questi anni, visto il gelo tra i due figli di Carlo, William e Harry; come sappiamo, quest’ultimo ha rinunciato ai doveri L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

VanityFairIt : La principessa Diana voleva ballare con John Travolta durante la serata di gala alla Casa Bianca. Il desiderio è st… - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: La poesia incisa su una pietra e i tre bambini: i particolari più toccanti della statua dedicata alla principessa e il lo… - vogue_italia : La poesia incisa su una pietra e i tre bambini: i particolari più toccanti della statua dedicata alla principessa e… - lauroxgillz : Ho appena visto il video di quando la principessa Diana ha incontrato Rowan Atkinson e leggendo i commenti erano tu… - ifelycouldfly : Quindi, qui abbiamo una foto della principessa Diana e del principe Carlo, che soffrivano di voci su gravidanze ind… -

Ultime Notizie dalla rete : Principessa Diana

una delle immagini simbolo di un'epoca e di una. Tutti ricordano John Travolta che prende la mano di Ladye la porta al centro della sala per ballare con lei. Per la, si sa da tempo, è stato un sogno che si è avverato. Ora John Travolta racconta la sua versione di quella serata alla Casa ...Paladina ante - litteram delle tendenze moda (anche quelle dell'Estate 2021), mai dettaglio fu lasciato al caso nei look di Lady: occhiali da sole compresi . Ladi Galles mostrava puntualmente grande abilità nell'esprimere se stessa attraverso il suo guardaroba e - volente o nolente - riusciva sempre a fare ...Mentre attendiamo The Crown 5 diamo uno sguardo alle immagini degli attori e dei personaggi reali che hanno interpretato.Harry ha annunciato il suo primo libro di memorie ed è pronto a tutto: ha persino chiesto aiuto a sua cugina Eugenia di York.