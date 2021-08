Perseverance alla NASA | “Houston abbiamo un problema”

(Di domenica 8 agosto 2021) Il 18 febbraio, la sonda della, chiamataè atterrata su Marte dopo otto mesi di viaggio nello spazio. La missione è stata quindi un successo che in moltissimi hanno seguito e continuano a farlo. Ora però c’è un“comunica”che non riesce a portare a termine una delle imprese

Advertising

vedanama : RT @AstronautiCAST: Intanto, su #Marte, Perseverance inizia a scavare buchi. Si sta preparando a raccogliere il suo primo campione di terre… - _monellina_ : RT @AstronautiCAST: Intanto, su #Marte, Perseverance inizia a scavare buchi. Si sta preparando a raccogliere il suo primo campione di terre… - AstronautiCAST : Intanto, su #Marte, Perseverance inizia a scavare buchi. Si sta preparando a raccogliere il suo primo campione di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Perseverance alla

AstronautiNEWS

Come annunciato a fine luglio,ha iniziato la sua missione scientifica che prevede la raccolta di campioni di roccia ... uno degli strumenti che si trovanofine del braccio robotico. ...fine di Luglio il rover statunitense NASAstava iniziando i preparativi per la raccolta dei campioni che un giorno potrebbero essere spediti sulla Terra per analisi più approfondite. ...Il rover Perseverance della NASA si trova su Marte da ormai un po' di tempo. Tra successi e grandi traguardi uno scivolone capita sicuramente a tutti: venerdì, infatti, il rover ha cercato di ...Perseverance "comunica" alla NASA di avere un problema su Marte. Di che cosa si tratta? Riusciranno gli scienziati a risolverlo? Clicca qui!