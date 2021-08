"Ora ti senti come una donna", "Ma perché guardi me?". Follia femminista di Concita De Gregorio, alta tensione con Parenzo su La7 (Di domenica 8 agosto 2021) Riavvolgere il nastro di un paio di giorni, tornare nello studio di In Onda, il programma condotto su La7 da David Parenzo e Concita De Gregorio. Nel corso della puntata, i conduttori hanno promosso l'esclusiva ottenuta dalla rete di Urbano Cairo, che nelle prossime due stagioni trasmetterà il campionato di calcio della massima divisione femminile. E l'occasione, però, è stata sfruttata per una sterile polemica sulle questioni di genere. Ad aprire le danze è stata la De Gregorio, che ci ha tenuto a sottolineare la preponderanza di ospiti femminili in studio ee in collegamento: "Abbiamo fatto un po' di fatica a tenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Riavvolgere il nastro di un paio di giorni, tornare nello studio di In Onda, il programma condotto su La7 da DavidDe. Nel corso della puntata, i conduttori hanno promosso l'esclusiva ottenuta dalla rete di Urbano Cairo, che nelle prossime due stagioni trasmetterà il campionato di calcio della massima divisione femminile. E l'occasione, però, è stata sfruttata per una sterile polemica sulle questioni di genere. Ad aprire le danze è stata la De, che ci ha tenuto a sottolineare la preponderanza di ospiti femminili in studio ee in collegamento: "Abbiamo fatto un po' di fatica a tenere ...

valexstan : @emidiaries apparte gli scherzi come ti senti ora? - politicaadestra : @Soulstorm99 @HANIA243474887 Senti professore non cercare lo scontro culturale con me , non ti conviene.Ora ti rico… - chiatchfire : mio padre che mi ha chiamata tipo un’ora fa SENTI DEVI CAPIRE CHE IO SONO REPERIBILE DA MEZZOGIORNO IN POI - _a_l_e____ : @__LittleSun Ora ho imparato a rifiutare alcune cose anche se so che gli altri parlano o non condividono le mie sce… - rihannaewendy : @ValentinaPrisc Senti ora hai rotto il cazzo FAIQUELLOCHE VUOI TORNA CON I TUOI SIMILI -

Ultime Notizie dalla rete : Ora senti Oroscopo del Sud: ottime previsioni per i segni d'aria Avrai ottime occasioni per rimediare, ma per ora è andata così. Ti senti affascinante e appassionato: sei il cacciatore della tua preda, solo che a volte - le prede - corrono anche più veloci di te! ...

Alessia Cara dai Metallica alla Paw Patrol, in attesa del nuovo album: l'intervista ... body positivity, salute mentale sono tutti argomenti che sembri avere molto a cuore: senti di ... Questo mi ha influenzato molto crescendo, ma ora che ho 25 anni ho imparato a dire no quando ne ho ...

Da gay diventa etero dopo aver mangiato la barretta, Snikers ritira la pubblicità omofoba EuropaToday Mourinho vuole che resti alla Roma: ora dipende tutto da Dzeko Stanotte la squadra è rientrata dal Portogallo e nelle prossime ore Tiago Pinto vedrà il suo agente Il manager sta già lavorando a un’alternativa ...

I tanti punti oscuri L'anziana è scomparsa alla fine di marzo in Sardegna mentre si trovava in vacanza con la badante: un giallo con tanti punti oscuri ...

