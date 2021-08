Napoli per la fascia sinistra opzione Estupiñán (Di domenica 8 agosto 2021) Sfuma Emerson Palmieri, terzino sinistro gradito a Spalletti, ora il Napoli punta su Pervis Estupiñán del Villarreal. Classe ’98, ecuadoregno, eletto nel miglior undici dell’ultima Copa America, si trattano alternative plausibili al riscatto, la strada del prestito sembra quella percorribile. Napoli Estupiñán sirene accese sul “proiettile dell’Equador” Luciano Spalletti cerca solo qualche aggiustamento prima di poter ritenere la rosa completa. In particolare e’ lo spot di terzino sinistro a preoccupare non poco il tecnico di Certaldo. Assieme a Messi, Neymar e De Paul c’è anche la promessa ecuadoriana Pervis ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 agosto 2021) Sfuma Emerson Palmieri, terzino sinistro gradito a Spalletti, ora ilpunta su Pervisdel Villarreal. Classe ’98, ecuadoregno, eletto nel miglior undici dell’ultima Copa America, si trattano alternative plausibili al riscatto, la strada del prestito sembra quella percorribile.sirene accese sul “proiettile dell’Equador” Luciano Spalletti cerca solo qualche aggiustamento prima di poter ritenere la rosa completa. In particolare e’ lo spot di terzino sinistro a preoccupare non poco il tecnico di Certaldo. Assieme a Messi, Neymar e De Paul c’è anche la promessa ecuadoriana Pervis ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, per la corsia di sinistra piace #Estupinan del #Villarreal - _Carabinieri_ : Controlli nei mari di Ischia dei #Carabinieri Subacquei di Napoli e a bordo di motovedette: denunciati 3 subacquei… - NicolaMorra63 : Spero che tutto si risolva positivamente, ma le accuse, se provate, mostrerebbero un gravissimo inquinamento di una… - MgraziaT : RT @artedipulire: Medici e infermieri No Vax, 23 sospensioni a Napoli: “Senza stipendio fino al 31 dicembre”. (ANSA) - NAPOLI, 06 AGO - Ven… - 11contro11 : #Calciomercato #Napoli, per la fascia sinistra in pole Reinildo #Chelsea #Lille #Liverpool #SerieA #11contro11 -