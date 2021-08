Napoli-Ascoli, streaming gratis: dove vedere l’amichevole estiva in diretta (Di domenica 8 agosto 2021) Il Napoli si prepara alla prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro, dove sfiderà l’Ascoli. Andiamo a vedere dove seguire la partita. Gli azzurri vittoriosi nell’amichevole contro il Wisla Cracovia (via Instagram)l’amichevole tra Napoli ed Ascoli inaugura il ritiro abruzzese di Castel di Sangro. Mister Luciano Spalletti ha recuperato i tre top player reduci da Euro 2020: Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Fabian Ruiz. I calciatori attesissimi dal pubblico potrebbero debuttare durante il match di prova contro i bianconeri. La ... Leggi su vesuvius (Di domenica 8 agosto 2021) Ilsi prepara alla prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro,sfiderà l’. Andiamo aseguire la partita. Gli azzurri vittoriosi nelcontro il Wisla Cracovia (via Instagram)traedinaugura il ritiro abruzzese di Castel di Sangro. Mister Luciano Spalletti ha recuperato i tre top player reduci da Euro 2020: Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Fabian Ruiz. I calciatori attesissimi dal pubblico potrebbero debuttare durante il match di prova contro i bianconeri. La ...

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliAscoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 8 #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #NapoliAscoli in diretta esclusiva, alle 17:30, su Canale 8. #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Domenica 8 agosto alle 17:30 Napoli-Ascoli. ?? Biglietti in vendita dalle 17:00 ?? - CalcioNapoli24 : - AleMarrazzo1981 : Subito in campo i Campioni d'Europa! @sscnapoli #Napoliascoli -