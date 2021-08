Messi: “Provo tanta tristezza, ho fatto tutto il possibile per restare” (Di domenica 8 agosto 2021) Leo Messi continua la sua conferenza, sottolineando ancora una volta che lui sarebbe voluto rimanere al Barcellona ma che, per motivi legati ai debiti del club, questo non è stato possibile: “Laporta l’aveva detto, era tutto a posto, ma poi per un motivo della Liga, non si poteva fare, tutto è stato fatto. Provo molta tristezza, perché sto lasciando il club che amo. Non me l’aspettavo, sono sempre stato sincero e ho detto la verità. L’anno scorso volevo andarmene, quest’anno no. Ecco perché la tristezza. La realtà è che quando le elezioni sono finite sono ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Leocontinua la sua conferenza, sottolineando ancora una volta che lui sarebbe voluto rimanere al Barcellona ma che, per motivi legati ai debiti del club, questo non è stato: “Laporta l’aveva detto, eraa posto, ma poi per un motivo della Liga, non si poteva fare,è statomolta, perché sto lasciando il club che amo. Non me l’aspettavo, sono sempre stato sincero e ho detto la verità. L’anno scorso volevo andarmene, quest’anno no. Ecco perché la. La realtà è che quando le elezioni sono finite sono ...

