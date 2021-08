Messi in lacrime per l'addio al Barcellona: "Non so se riuscirò a parlare" (Di domenica 8 agosto 2021) "Non so se riuscirò a parlare". Lionel Messi in lacrime in conferenza stampa al Camp Nou per parlare dell' addio al Barcellona. "La verità - prosegue non nascondendo l'emozione - è che è difficile ... Leggi su quotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) "Non so se". Lionelinin conferenza stampa al Camp Nou perdell'al. "La verità - prosegue non nascondendo l'emozione - è che è difficile ...

Ultime Notizie dalla rete : Messi lacrime Messi in lacrime: "Volevo rimanere a Barcellona!" BARCELLONA (SPAGNA) - Ci mette un po' per trovare la forza per pronunciare le prime parole un Leo Messi più che emozionato. " In questi ultimi giorni ho pensato tanto a quello che potevo dire. Ma, non mi usciva niente. Ero bloccato, come lo sono ancora. Dopo tanti anni, non sono preparato per ...

L'addio in lacrime di Messi: "Non sono pronto ad andare via dal Barcellona. Ma è un arrivederci" Parole rotte dalla commozione di Leo Messi, nel corso della sua conferenza stampa di commiato dal Barcellona, al Camp Nou. "Abbiamo passato tanti anni a Barcellona io e la mia famiglia. E' stato ...

Messi, addio al Barcellona tra le lacrime: "Non ero pronto a tutto questo" la Repubblica Barcellona, Messi addio in lacrime: “Volevo restare. PSG? Niente di chiuso” La fine di un'era, di un percorso iniziato nel 2000 che lo ha portato ad essere uno dei migliori della storia. Dopo 21 anni Messi saluta il Barcellona. Il numero 10 argentino, sei ...

Messi lascia il Barcellona in lacrime, la conferenza stampa è da brividi: “non sono pronto” [VIDEO] E’ una giornata storica per il mondo del calcio, Leo Messi lascia il Barcellona. La Pulce è pronto a firmare il nuovo contratto con il Psg, c’è l’intesa con il club francese per un biennale da 35 mili ...

