Kid Pix torna dopo trent’anni | ma come Web App | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : Kid Pix torna dopo trent’anni, ma come Web App -

Ultime Notizie dalla rete : Kid Pix

Punto Informatico

Sviluppato nell'ormai lontano 1989 da Craig Hickman con l'obiettivo di creare un software di grafica bitmap accessibile anche ai più piccoli,fu pubblicato un paio di anni più tardi da Broderbund per Macintosh. Oggi la sua versione originale (la 1.0) fa il suo ritorno, ma sotto forma di Web App da eseguire all'interno del browser: ...The big newon the block, however, will be Warner Media, with four exec interviews. Meanwhile, even small independent features need to use festival markets "- in - post strands, for example "...A trent'anni circa dalla pubblicazione, la versione originale di Kid Pix torna sotto forma di Web App accessibile da qualsiasi browser.