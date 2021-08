«Io | giornalista curda | vi racconto l’orrore delle celle di Erdogan»

Leggi su cityroma

(Di domenica 8 agosto 2021) «Non capisco perché veniamo gettati in prigione. Ne usciamo ancora più forti». Sembrerebbe in prima lettura un irriducibile controsenso, specialmente se la prigione in questione è il carcere turco di Diyarbakir, luogo di persecuzione e indicibile tormento per i curdi. Ma dal tormento nasce la resistenza, dalla reclusione i germi di un’indifferibile evasione. “Prigione n. 5” (Becco Giallo Editore) è il graphic novel – realizzato in modo significativamente rocambolesco – con cui l’attivista, artista (le sue opere sono esposte al Peace Forum di Basilea, al Drawning Center di New York, alla Tate Modern di Londra e al Museo di Santa Giulia di Brescia) e...