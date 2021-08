Inter, è fatta per il nuovo attaccante: i dettagli (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, l‘Inter è corsa ai ripari trovando il sostituto del belga, la scelta è ricaduta sul centroavanti della Roma, Edin Dzeko. Al momento del rinnovo con la Roma il giocatore aveva ricevuto una promessa da parte della dirigenza. I giallorossi avrebbero fatto partire l’attaccante a gratis se avesse ricevuto una proposta di suo gradimento. L’Inter per non provocare una minusvalenza avrebbe offerto 2 milioni alla Roma come indennizzo. La squadra della capitale ne vorrebbe almeno 4, ma la trattativa si può già definire chiusa, salvo clamorosi dietrofront del giocatore. La Roma è pronta al dare il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, l‘è corsa ai ripari trovando il sostituto del belga, la scelta è ricaduta sul centroavanti della Roma, Edin Dzeko. Al momento del rinnovo con la Roma il giocatore aveva ricevuto una promessa da parte della dirigenza. I giallorossi avrebbero fatto partire l’a gratis se avesse ricevuto una proposta di suo gradimento. L’per non provocare una minusvalenza avrebbe offerto 2 milioni alla Roma come indennizzo. La squadra della capitale ne vorrebbe almeno 4, ma la trattativa si può già definire chiusa, salvo clamorosi dietrofront del giocatore. La Roma è pronta al dare il ...

