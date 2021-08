Incendi, roghi dall’Emilia alla Sicilia. “Catastrofe in Aspromonte”. 800 interventi dei pompieri di 24 ore. Mobilitata la Protezione civile (Di domenica 8 agosto 2021) In attesa di temperature che preoccupano la Protezione civile proprio per il rischio Incendi, la cronaca ci ricorda che i vigili del fuoco da giorni sono impegnati in diverse parti d’Italia. Solo nella giornata di ieri sono stati 800 interventi effettuati di cui 106 in Puglia, 120 in Calabria e 188 in Sicilia come si legge sull’account Twitter: impeganti 13 Canadair e tre elicotteri. La situazione più difficile in Calabria, in particolare in Aspromonte. Il premier Mario Draghi ha firmato il decreto per mobilitazione della Protezione civile. Il Dipartimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) In attesa di temperature che preoccupano laproprio per il rischio, la cronaca ci ricorda che i vigili del fuoco da giorni sono impegnati in diverse parti d’Italia. Solo nella giornata di ieri sono stati 800effettuati di cui 106 in Puglia, 120 in Calabria e 188 income si legge sull’account Twitter: impeganti 13 Canadair e tre elicotteri. La situazione più difficile in Calabria, in particolare in. Il premier Mario Draghi ha firmato il decreto per mobilitazione della. Il Dipartimento ...

