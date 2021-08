In Harry Potter è Neville Paciock: era così nella saga, adesso l’attore è drasticamente cambiato, difficile riconoscerlo (Di domenica 8 agosto 2021) nella famosissima saga Harry Potter era Neville Paciock: l’abbiamo visto così, l’attore adesso è drasticamente cambiato. Ci siamo fatti travolgere e avvolgere dalla saga di Harry Potter. Anni e anni ad immergerci in un mondo fantastico, e ancora oggi, a distanza di tempo dall’uscita dell’ultimo capitolo non possiamo fare a meno di guardare la saga. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 8 agosto 2021)famosissimaera: l’abbiamo visto. Ci siamo fatti travolgere e avvolgere dalladi. Anni e anni ad immergerci in un mondo fantastico, e ancora oggi, a distanza di tempo dall’uscita dell’ultimo capitolo non possiamo fare a meno di guardare la. L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Manucasy : Le Olimpiadi sono quasi finite. Per sopperire alla malinconia suggerisco un’altra bella maratona di Harry Potter ?… - loveszay_ : @i_ambra io mi sono addormentata subito mentre guardavo harry potter lol - _0nlytheBr4ve_ : @Mrs_Horan_NH3 Ro io di film ho visto solo Harry Potter credo ?? BSHSHAHA - FedNat74 : @carfolla @orporick Ma Harry Potter è per ragazzi. Ha avuto un immeritato successo globale ma resta una, IMHO mediocre, saga per ragazzi - wonderblurry : @BlackxOlsen @halfxhart NO AMO È UNA CIT AD HARRY POTTER -