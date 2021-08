I Giochi negati di Roma 2024 | coda amara dopo la dolce Tokyo 2020

(Di domenica 8 agosto 2021) La cerimonia di chiusura die il passaggio di testimone a Parigi, città ospitante deiolimpici nel, è stata ricca di emozioni. Ed è stata la parola fine a un’estate di sport, cominciata con gli Europei di calcio,il lungo stop che il Covid aveva inflitto al. Per gli italiani si tratta di un’estate da incorniciare, con un entusiasmo che unisce quasi tutti.la vittoria un po’ inaspettata dei ragazzi di Roberto Mancini, agli atleti azzurri hanno infatti scritto alcune pagine di storia sportiva. Basti citare l’oro ...

Ci si vendicava a Wembley di una spocchia da annuncio, dei vaccini Astrazenecao fatti ... Neiolimpici il confronto diretto è più sfuggente, la competizione globale. Eppure… Eppure ...... di diritti come quello all'istruzione che mai pensavamo potessero esserci, del divertimento ... ma che sono andati a vincere le due medaglie d'oro più ambite neiModerni (dal 1896), ...Siamo diversi. Il patrimonio genetico conta. Dove nasci conta. Il genere conta. Ma continuiamo a confondere uguaglianza con equità ...Sono ore felici e indimenticabili per lo sport italiano. Le Olimpiadi di Tokyo sono prossime alla chiusura e per la spedizione tricolore fioccano gli ori. Oggi ne sono arrivati ben tre: Antonella Palm ...