Grecia, intero villaggio in fiamme: situazione drammatica – VIDEO (Di domenica 8 agosto 2021) Divampano le fiamme in Grecia, con un intero villaggio travolto dalle fiamme. Sono più di mille i turisti evacuati dall'isola di Evia. Le immagini drammatiche dalla penisola greca (via Screenshot)Non si arrestano i roghi in Grecia, con le fiamme che sono divampate in un villaggio ad Evia, piccola isola appartenente al paese ellenico. Al momento l'interno posto è circondato dalle fiamme, con vigili del fuoco ed i cittadini che hanno deciso di non lasciare l'isola per cercare di salvare il salvabile.

