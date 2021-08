Gianmarco Tamberi, sul web spunta una sua foto da bambino (Di domenica 8 agosto 2021) La foto di Gianmarco Tamberi da bambino Gianmarco Tamberi, seppur ancora incredulo, in questi giorni sta realizzando la grande impresa realizzata alle Olimpiadi di Tokyo. Il 1 agosto il giovane atleta ha conquistato una prestigiosa medaglia d’oro nel salto in alto, diventando, a pari merito con il collega e amico qatariota Mutaz Essa Barshim, campione L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 8 agosto 2021) Ladida, seppur ancora incredulo, in questi giorni sta realizzando la grande impresa realizzata alle Olimpiadi di Tokyo. Il 1 agosto il giovane atleta ha conquistato una prestigiosa medaglia d’oro nel salto in alto, diventando, a pari merito con il collega e amico qatariota Mutaz Essa Barshim, campione L'articolo proviene da Novella 2000.

ItaliaTeam_it : Questa volta sono lacrime di gioia. ?? Gianmarco Tamberi è campione olimpico, la storia è scritta! #ItaliaTeam |… - Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : ?? 1 AGOSTO 2021 ?? ?? Ore 14:40, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto ?? ?? Ore 14:54, Marcell Jacobs oro nei 100… - lrossi68 : RT @LemmaAndrea: Gianmarco Tamberi, un altista italiano. - Kalo9603 : 1 agosto 10 minuti prima della vittoria di Jacobs, Gianmarco Tamberi vince per la prima volta una medaglia d'oro ne… -