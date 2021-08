Covid, news. Magrini (Aifa): verosimile una dose all'anno, ma non per tutti. LIVE (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini "parlare in modo generico di terza dose è un messaggio fuorviante". "Un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fanno specifiche terapie immunosoppressive che è stato dimostrato beneficiano di una terza dose per raggiungere una buona immunità” Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo il direttore generale dell', Nicola"parlare in modo generico di terzaè un messaggio fuorviante". "Un richiamo anticipato non sarà per, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fspecifiche terapie immunosoppressive che è stato dimostrato beneficiano di una terzaper raggiungere una buona immunità”

Ultime Notizie dalla rete : Covid news L'ultima sceneggiata di Giuseppe Conte: ora si crede Napoleone ... forse Alfonso Bonafede su consiglio dell'avvocato Alpa o un gruppetto di parlamentari impauriti? E perché non hanno convocato un congresso con tutte le norme di sicurezza anti Covid per fare un ...

Covid, news. Magrini (Aifa): verosimile una dose all'anno, ma non per tutti. LIVE Secondo il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini 'parlare in modo generico di terza dose è un messaggio fuorviante'. 'Un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come ...

Covid, news. Magrini (Aifa): verosimile una dose all'anno, ma non per tutti. LIVE Sky Tg24 Vaccini all'estero, come ottenere il Green pass? La procedura per chi torna nel Lazio Chi si è vaccinato all'estero e torna nel Lazio può scontrarsi con un problema. Come ottenere il Green pass? Dal 6 agosto la certificazione verde è obbligatoria ...

Carbonia, campagna vaccinale: open day in via Balilla Solo per oggi a Carbonia open day per la campagna vaccinale anti Covid-19: sarà infatti possibile recarsi nella palestra di via Balilla ed effettuare la prima vaccinazione anche se si è sprovvisti è u ...

